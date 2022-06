Mercato Milan – Zaniolo può restare alla Roma: manca l’offertona / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato della questione Nicolò Zaniolo, partendo dal curioso messaggio di auguri destinato a Rafael Leao. Una mossa trasformatasi presto in dibattito per i calciatore più esplosivo e precario della Roma. Il suo futuro, dal quotidiano romano, viene definito 'solido quanto una fogliolina su un parabrezza, perché dipende dagli umori del vento'. Il classe 1999, infatti, potrebbe tranquillamente rimanere nella Capitale nonostante non ci siano colloqui per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Attenzione però alle possibili mosse delle squadre interessate, che potrebbero immediatamente cambiare le carte in tavola.