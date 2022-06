Mercato Milan – Zaniolo, vicino al rinnovo: bozza d’accordo raggiunta

Il Milan , sul calciomercato, sta cercando rinforzi sulla linea dei trequartisti. Tra i tanti nomi emersi c'è quello di Nicolò Zaniolo , calciatore della Roma, il cui contratto è in scadenza nel 2024. L'edizione odierna del tg 'Sport Mediaset' ha fornito importanti aggiornamenti che riguardano il suo futuro. Il classe 1999, infatti, sarebbe vicino all'accordo con il club giallorossa: nella giornata di ieri c'è stato un incontro servito a raggiungere una bozza d'accordo per un prolungamento fino al 2026 a 4,5 milioni di euro.

La sua cessione, dunque, rimane sempre più improbabile, con Milan e Juventus che hanno guardato con interesse l'evolversi della questione. La Roma ha sempre sparato alto per il giocatore, come dimostra la richiesta di 55-60 milioni di euro. Una cifra che i club non hanno nessuna intenzione di sborsare.