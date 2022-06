Mercato Milan – Zaniolo, cambia l’offerta: ora c’è Rebic sul piatto / News

Il Milan, sul calciomercato, continua a monitorare Nicolò Zaniolo. Ante Rebic proposto come contropartita per abbassare la parte cash

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla situazione Nicolò Zaniolo. Nonostante ci sia il tentativo di tenere tutto nascosto, la trattativa sta prendendo corpo sempre di più. Nei giorni scorsi i rossoneri avevano proposto Alexis Saelemaekers come contropartita, ma il suo profilo non era adatto alla visione tattica di José Mourinho. E allora ecco che, nelle ultime ore, sono cambiate le carte in tavola: adesso c'è Ante Rebic come giocatore da sacrificare per arrivare al classe 1999.

La 'Rosea', però, sottolinea come finora non ci siano stati contatti diretti tra Milan e Roma, ma soltanto colloqui tra intermediari. Se ci fossero, in questo momento, non si andrebbe da nessuna parte. I giallorossi, infatti, chiedono una cifra monstre tra i 65 e i 70 milioni di euro cash. Il Diavolo, invece, non vorrebbe andare oltre i 40 milioni: una differenza troppo netta per arrivare ad un accordo, molto più probabile che sarà l'attesa a portare consiglio. Siamo ancora in fase embrionale.

Quel che è certo è che il rinnovo di Zaniolo con la Roma non è affatto vicino. Tiago Pinto non ha fretta di trattare con il suo agente, ma il Milan deve ancora capire le strategie di RedBird. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato Gerry Cardinale, ma non c'è stato tempo di andare in fondo alla questione mercato. I due club fanno finta di nulla ma continuano a dialogare.

La sensazione è che, prima o poi, la contropartita verrà individuata e l'affare possa andare in porto. In mezzo c'è anche la questione Charles De Ketelaere, che piace molto al Diavolo e che rappresenta l'alter ego di Zaniolo. Ancora non c'è l'apertura da parte del Brugge, che vuole tenerlo per un altro anno. Se davvero così fosse allora la strada porterebbe solo a Roma verso un giocatore che ha ancora tanto talento da regalare al calcio.