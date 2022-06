Mercato Milan – Zaniolo, Maldini e Massara trattano: si studia l’offerta

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' prende in esame la questione Nicolò Zaniolo, per il quale sono ancora fermi i discorsi relativi al suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. La Roma temporeggia, ma Josè Mourinho pretende una riposta in tempi rapidi, così da capire se può contare o meno sul giocatore in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane il nome del classe 1999 è stato accostato con insistenza al Milan che, come riporta la 'Rosea', ha effettuato un primo passo importante.