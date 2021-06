Mercato Milan – Zaccagni snobba il Torino, ma non mancano le pretendenti

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Mattia Zaccagni non è interessato all'offerta del Torino

Autore di una prima parte di stagione incredibilmente positiva, Mattia Zaccagni non è riuscito ad essere continuo anche nel girone di ritorno. Nonostante i suoi alti e bassi, il calciatore del Verona ha chiuso il campionato segnando 5 gol in 36 presenze, attirando l'attenzione di alcuni club di Serie A. Tra questi c'è da tempo il Milan sulle tracce del centrocampista classe '95, ma anche altre squadre come Napoli e Torino. Riguardo proprio i granata, secondo il giornale veronese 'L'Arena' l'ex Cittadella non sarebbe interessato ad un trasferimento nella società presieduta da Urbano Cairo. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini