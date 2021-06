Mercato Milan – Zaccagni, Caldara e Conti possibili contropartite / News

Le ultime sul mercato del Milan. Mattia Zaccagni possibile opzione se parte Hakan Calhanoglu. Caldara o Conti nell'operazione?

Il Milan fa sul serio per Mattia Zaccagni. La questione relativa al rinnovo di Hakan Calhanoglu sta spingendo la società a valutare altri nomi sul mercato. In tal senso c'è stato un incontro con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione. Un trasferimento low cost che permetterebbe al club rossonero di diminuire il monte ingaggi, lasciando andare così Hakan Calhanoglu a parametro zero. E quale sarebbe il costo dell'operazione? Attenzione alla volontà del Milan di ridurre ai minimi termini anche questo aspetto. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' ci potrebbe essere l'inserimento di Mattia Caldara o Andrea Conti come contropartite tecniche. I due profili sono molto graditi al Verona. Ecco tutte le ultime sulla possibile operazione Zaccagni per il Milan