Mercato Milan – Zaccagni aspetta il Diavolo, il Napoli non convince / News

Le ultime di mercato sul Milan. Matta Zaccagni è stato spesso accostato al Diavolo Il Napoli lo tratta, ma la sua speranza è un'altra

Renato Panno

Mercato Milan, le ultime su Zaccagni

Una delle più belle rivelazioni di questa Serie A è sicuramente l'exploit di Mattia Zaccagni, trequartista del Verona, che ha mostrato una grandissima maturità calcistica. Il giocatore, in questo campionato, ha collezionato 27 presenze, condite da 5 gol e 7 assist, contribuendo in maniera evidente alla scalata del Verona verso le zone alte della classifica. Inevitabile che il suo rendimento abbia attirato le attenzioni di diversi club italiani. Tra questi sicuramente il Napoli, che tratta da diverso tempo con il Verona per accaparrarsi le prestazioni di un giocatore di sicuro affidamento.

Sembra dunque una certezza che il futuro di Zaccagni sarà lontano dalla squadra che lo ha lanciato al grande calcio. Meno sicura è la sua destinazione. Sì perché, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il club azzurro è quello più vicino al classe 1995, visto l'accordo di massima che regna tra le parti, ma il giocatore ha mostrato qualche tentennamento su tale destinazione. La 'Rosea' è certa: Zaccagni sta aspettando il Milan. Tutto parte da un interesse mostrato in tempi non sospetti. Il suo nome gira dalle parti di Milanello da diversi mesi, ma nessun passo concreto è stato mosso dalla dirigenza in questo senso. Un dettaglio non di poco conto che comunque lascia il Napoli in estremo vantaggio.

La volontà del giocatore, in ogni trattativa, è però ciò che può fare la differenza. Un assist di mercato che il Milan potrebbe cogliere al volo per due motivi: innanzitutto per i dubbi sul rinnovo di Hakan Calhanoglu, non ancora ratificato nonostante i tanti mesi di colloqui tra club e agente. Ma attenzione anche al futuro incerto di Brahim Diaz, sospeso tra Milan e Real Madrid. Avere in rosa uno come Zaccagni per l'una o l'altra esigenza non sarebbe roba da poco. Paolo Maldini e Paolo Massara ci penseranno? Intanto lui strizza l'occhio ai rossoneri...