Mercato Milan – Adli ha qualche offerta, a breve colloqui con l’agente

Adli nel dimentiicatoio: prestito possibile

Poi è finito nel dimenticatoio, giocando soltanto spezzoni di partite e partendo titolare soltanto nella trasferta di Verona. Stefano Pioli ne ha sempre parlato bene, mettendo in risalto le qualità tecniche del francese, ma Adli ha convinto poco ed è stato coinvolto in pochissime occasioni. In più è stato tolto anche dalla lista Champions insieme agli altri nuovi acquisti. Se volesse partire in prestito per sei mesi il Milan non si opporrebbe. Al momento sono arrivate un paio di proposte dalla Serie A, ma non è da scartare una soluzione estera. Il numero 7 ha bisogno di giocare per aumentare la sua esperienza e tornare a Milanello più pronto. A breve ci sarà un colloquio con il suo agente per fare il punto della situazione. Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan