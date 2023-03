Mercato Milan – Vranckx, riscatto in vista: atteso contatto con il Wolfsburg

Nonostante il poco minutaggio in stagione, Aster Vranckx avrebbe convinto tutti a Milanello. Il centrocampista belga, arrivato in estate alla corte di Pioli in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, potrebbe proseguire la sua avventura con la maglia rossonera. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'TMW', a breve ci sarà un contatto con il Woflsburg per discutere del riscatto del calciatore. Il Milan, secondo accordi presi in estate, dovrebbe sborsare 12 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, ma considerato il poco minutaggio cercherà di ritrattare il prezzo con il club tedesco. In questa stagione Vranckx ha giocato appena 153 minuti, ma il Milan ritiene che il suo percorso di crescita stia proseguendo nel verso giusto. Calciomercato Milan, una big europea bussa alla porta di Leao.