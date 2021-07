Mercato Milan – Vlasic idea per la trequarti, ma il CSKA Mosca spara alto

Le ultime sul mercato del Milan. Nel pentolone dei nomi emersi per il post Hakan Calhanoglu c'è anche Nikola Vlasic. Ecco quanto costa

Stefano Pioli e Paolo Maldini, in coro, lo hanno ribadito a chiare lettere: "L'asticella si sta alzando sempre di più e quindi servono calciatori di qualità". Una qualità che è venuta momentaneamente meno con la partenza di Hakan Calhanoglu. Il Milan sta ovviamente lavorando al suo sostituto e conta di arruolare un calciatore perlomeno alla sua altezza. Tra i tantissimi nomi accostati ai rossoneri per la trequarti c'è anche quello di Nikola Vlasic , connazionale di Ante Rebic e autore di un gol a Euro 2020.

Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Milan ha fatto un sondaggio per il calciatore, ma il CSKA spara alto e chiede 35 milioni di euro. A queste cifre l'affare non andrà sicuramente in porto. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.