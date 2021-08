Mercato Milan – Vlasic aspetta il Diavolo, ma non c’è accordo con il CSKA

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nikola Vlasic vuole solo il Milan ma manca l'accordo tra i rossoneri e il CSKA Mosca

Una telenovela che forse sta virando verso i titoli di coda. La trattativa tra il Milan e il CSKA Mosca per Nikola Vlasic non decolla, dunque è possibile che l'affare non vada in porto. Secondo Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, il trequartista croato vorrebbe solo ed esclusivamente i rossoneri. Manca, però, l'accordo tra i due club. La dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, vorrebbe acquistare il calciatore in prestito con opzione di riscatto, mentre i russi sarebbero disposti a cedere il classe 1997 solamente a titolo definitivo. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Adli, Florenzi e non solo