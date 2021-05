Mercato Milan – Vlahovic senza limiti: adesso vale 80 milioni / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il valore di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è schizzato alle stelle. Il punto

Una trasformazione improvvisa quella di Dusan Vlahovic, passato da giovane promettente a stella europea in pochissimo tempo. I suoi 21 gol in campionato, accompagnati da prestazioni straordinarie, hanno fatto sì che la sua valutazione schizzasse alle stelle. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il suo valore di mercato è attualmente pari a 80 milioni di euro. Il Milan, intenzionato ad un importante investimento in attacco, sta pensando molto al serbo, ma a queste cifre sarebbe veramente proibitivo. Inoltre la Fiorentina ha tutta l'intenzione di tenerlo in rosa. Per questi motivi non sarà affatto semplice imbastire una trattativa. Intanto ecco la notizia dalla Spagna: Brahim Diaz ha scelto il suo futuro. Le ultime