Mercato Milan, Vlahovic pista viva. Dal cartellino all’ingaggio: il punto

Il Milan non riflette solo sulle cessioni anche sugli acquisti. I rossoneri hanno bisogno di nuove pedine per rafforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri e, per l'attacco, rimane viva l'idea che porta a Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus farebbe parte delle richieste del tecnico livornese, il quale lo ha già allenato durante la sua seconda avventura in bianconero.