Mercato Milan – Vlahovic nel mirino della Juventus: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Dusan Vlahovic, attaccante spesso accostato ai rossoneri, è entrato nel mirino della Juventus

Dopo aver sistemato la questione rinnovi e riscatti, il Milan si concentrerà sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Con la Champions League da giocare, c'è assoluto bisogno, innanzitutto, di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Prende sempre più quota l'ipotesi Oliver Giroud a parametro zero: l'attaccante francese potrebbe fare al caso dei rossoneri visto il rapporto qualità-prezzo. Nelle scorse settimane si è spesso parlato di un interesse concreto per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', l'attaccante serbo è finito nel mirino della Juventus. Oltre al classe 2000 occhio anche a Mauro Icardi, altro profilo entrato in orbita rossonera da qualche tempo. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione