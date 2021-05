Mercato Milan – Vlahovic in pole per l’attacco, manca un vice Theo Hernandez

Le ultime sul mercato del Milan. Si cerca un alter ego di Zlatan Ibrahimovic: Dusan Vlahovic in pole. Manca un vice Theo Hernandez

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan, che sarà fortemente condizionato dalla conquista della Champions League. Serve l'aritmetica certezza della qualificazione per programmare gli acquisti della prossima stagione, con la rosa che necessita di più di un ritocco. Innanzitutto serve un alter ego di Zlatan Ibrahimovic: il nome che più stuzzica la dirigenza rossonera è quello di Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina spara altissimo per il suo gioiello. Rimanendo in Italia Andrea Belotti rimane un profilo stimato e forse anche più pronto del serbo. Il 'Gallo' potrebbe decidere di cambiare aria visto il contratto in scadenza nel 2022, ma trattare con Urbano Cairo non è mai semplice.