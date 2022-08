Mercato Milan – Dalla Germania: “Videochiamata di Maldini a N’Dicka”

Il grande obiettivo di calciomercato del Milan , senza dubbio, è stato Charles De Ketelaere . I rossoneri, dopo il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, si sono buttati a capofitto sul classe 2001 belga, indicato come il rinforzo ideale sulla trequarti. La trattativa si è rivelata più difficile del previsto e ha avuto bisogno di diverse settimane prima di sbloccarsi definitivamente. I dirigenti dell'area tecnica, però, sanno bene che ancora c'è da lavorare per completare la rosa. Se a centrocampo il Milan non ha nessuna urgenza, in difesa la questione è leggermente diversa. Stefano Pioli, dopo la partenza di Alessio Romagnoli , ha a disposizione soltanto quattro difensori centrali. Forse troppo pochi considerando le tantissime partite ravvicinate che si prospettano da qui ai mesi prossimi.

Ci sono alcuni nomi accostati al Milan per quanto riguarda la difesa, Abdou Diallo e Japhet Tanganga su tutti. Dalle ultime indiscrezioni pare che il difensore del Psg abbia superato quello del Tottenham per costi e duttilità. Ma attenzione alla mossa a sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Stando a quanto riferisce il noto quotidiano tedesco 'Bild' Paolo Maldini avrebbe sentito in videochiamata Evan N'Dicka, difensore classe 1999 in forza all'Eintracht Francoforte. Il francese di origini camerunesi è un centrale mancino che, all'occorrenza può giocare anche da terzino. Vincitore dell'ultima Europa League, assicura anche una buonissima esperienza nonostante la sua giovane età. Sarà lui il nuovo difensore rossonero? Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan