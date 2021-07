Mercato Milan – Vice Theo Hernandez, idea Giuseppe Pezzella del Parma

Le ultime di mercato sul Milan. Giuseppe Pezzella, terzino sinistro del Parma, è l'ultima idea in casa rossonera come vice Theo Hernandez

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha raccontato un importante aggiornamento di mercato sul Milan. L'ultima idea per il vice Theo Hernandez si chiama Giuseppe Pezzella, terzino sinistro classe 1997 del Parma. Ecco le ultime: "Attenzione per il terzino sinistro, potrebbe esserci la valutazione su Giuseppe Pezzella, che è sceso di categoria con il Parma. Il Milan ha fatto una valutazione. La settimana scorsa sembrava un affare ben avviato, poi il Milan si è preso qualche giorno in più per decidere. Come nome nuovo possiamo dire che Giuseppe Pezzella è un’idea, non ancora una trattativa". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud