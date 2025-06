Mercato Milan, via Maignan? No problem. Il sostituto può arrivare dal Barcellona

Le notizie del mercato legate al Milan vertono, per forza di cose, sulle situazioni di Mike Maignan e Theo Hernandez. Se il secondo deve ancora risolvere i suoi dubbi sul futuro, il primo pare ormai avvicinarsi sempre di più al Chelsea. Il club inglese vuole accelerare nella trattativa, poiché l'obiettivo è chiudere prima del 10 giugno: giorno in cui la piccola finestra di mercato si chiuderà per il nuovo format del Mondiale per Club.