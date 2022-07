Mercato Milan – Dalla Francia: “I rossoneri faranno un’offerta per Veretout”

Il Milan continua a lavorare sul mercato. Dopo aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic , i rossoneri sono pronti per tentare l'affondo decisivo per il difensore Tanganga del Tottenham e del trequartista De Ketelaere del Club Brugge . Nonostante la difesa e la trequarti siano due zone del campo che il Diavolo dovrà rinforzare, di certo non si dimentica di trovare un sostituto di Kessie a centrocampo.

Stando a quanto riferisce 'Foot Mercato', il Milan starebbe pensando a Jordan Veretout per rinforzare il proprio centrocampo. E' un profilo che piace sin dai tempi in cui vestiva la maglia della Fiorentina, oggi però non è più uno dei titolarissimi di José Mourinho. Proprio per questo motivo, il francese sta valutando diverse proposte, tra cui quella del Marsiglia di Igor Tudor. Secondo il portale, però, i rossoneri formalizzeranno un'offerta ai giallorossi, con Veretout che gradirebbe la destinazione rossonera. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.