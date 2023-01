Mercato Milan – Dopo Vasquez servono rinforzi negli altri reparti: i nomi

Dopo aver chiuso per Vasquez, il Milan potrebbe puntellare ulteriormente la rosa: ecco i nomi che farebbero al caso dei rossoneri

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e, in particolar modo, del mercato. La 'rosea', oltre a parlare del nuovo arrivato Vasquez, sottolinea come la squadra rossonera abbia bisogno di ulteriori rinforzi. Un rinforzo per ogni reparto sarebbe l'ideale per il Diavolo: ecco i nomi che farebbero al caso dei rossoneri.

Milan, out Maignan. C'è Vasquez — Manca ancora l'ufficialità, ma Devis Vasquez potrebbe ormai definirsi un nuovo calciatore del Milan. Il portiere colombiano è arrivato ieri a Milano ed è un colpo in prospettiva. Con Tatarusanu e Mirante in scadenza, probabilmente l'ex Guaranì occuperà il ruolo di terzo portiere a partire dalla prossima stagione. Un acquisto necessario per il Milan che dovrà ancora fare a meno di Mike Maignan, portiere che, stando a quanto riporta la 'rosea', salterà anche la finale di Supercoppa contro l'Inter del 18 gennaio. Inoltre anche il match di Champions League contro il Tottenham sarebbe a rischio.

Per la fascia c'è Angelo Gabriel — Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan potrebbe acquistare il talento brasiliano Angelo Gabriel. Si tratta di un esterno destro mancino classe 2004 che milita nel Santos e ha come migliori qualità il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica. Considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio brasiliano, il Santos chiede 20-25 milioni per una sua cessione. Si potrebbe provare a chiudere a 15, ma non sarà affatto facile anche perché il Santos ha già rifiutato un'offerta sui venti milioni del Newcastle. Sarebbe un rinforzo importante per la fascia destra, in attesa dell'estate: lì il Milan proverà ad acquistare Ziyech.

Milan, piace Okafor per l'attacco — Si è parlato di Angelo Gabriel per la fascia destra, ma è dalla parte opposta che potrebbe esserci un nuovo proprietario della fascia sinistra. La situazione legata al rinnovo di Leao, come ben si sa, è tutt'altro che semplice. Il Milan ha fatto capire al giocatore di voler offrire 6-6.5 milioni di euro l'anno, ma dall'altro lato continua ad esserci il problema legato alla famosa multa da 19.5 milioni di euro. Qualora non dovesse rinnovare (su di lui ci sono gli occhi di Chelsea e Manchester City), il Milan potrebbe venderlo in estate ma dovrà riconoscere un 20% al Lille, suo vecchio club. Proprio perché c'è il rischio che possa perdere Leao, il club di via Aldo Rossi potrebbe sostituirlo con lo svizzero Noah Okafor. Si è già parlato tanto dell'attaccante del Salisburgo: è un 2000, ha segnato 10 gol finora tra campionato e Champions - di cui uno al Milan - e nel suo caso le pretese a livello di ingaggio non sarebbero esagerate. Esagerate, invece, sono quelle di Marcus Thuram, calciatore che piace anche all'Inter. Mercato Milan - Attacco decimato: ecco un profilo ideale per i rossoneri