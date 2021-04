Mercato Milan – Vagnati: “Belotti? Faremo il massimo per trattenerlo”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del rinnovo di Andrea Belotti, obiettivo di mercato del Milan. Gli aggiornamenti

Nonostante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino a giugno 2022, nella mente del Milan c'è l'idea di acquistare un altro attaccante. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane spicca sicuramente quello di Andrea Belotti. Il capitano del Torino, in scadenza nel 2022, fa gola a diversi club perché potrebbe liberarsi in questa sessione di mercato ad un prezzo molto vantaggioso. Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro del 'Gallo'. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando in maniera molto civile e amicale. Andrea è un giocatore fondamentale per noi, straordinario, quindi è normale che i grandi club lo stiano seguendo. Anzi, è motivo di vanto. Però cercheremo di fare il massimo per tenerlo qui con noi".