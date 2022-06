Mercato Milan – Ufficiale Jutglà al Brugge: assist per De Ketelaere?

Il Club Brugge ha chiuso per il talentino Ferran Jutglà dal Barcellona: il suo arrivo libera Charles De Ketelaere destinazione Milan?

Carmelo Barillà

Il Club Brugge ha chiuso per Ferran Jutglà dal Barcellona: il suo arrivo libera Charles De Ketelaere destinazione Milan? Un'ipotesi che potrebbe diventare concreta. I belgi hanno ufficializzato l'arrivo del talentino classe 1999 per una cifra importante: 5 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. Si tratta di un jolly,, in grado di giostrare su tutto il fronte offensivo.

In sostanza, un giocatore in grado di prendere il posto sia di Charles De Ketelaere sia di Noa Lang, entrambi in orbita Milan. Una mossa in anticipo quella del Brugge, come sottolinea 'calciomercato.com'. Chissà che temendo di perdere uno dei due talenti in squadra i belgi non abbiano voluto cautelarsi con Jutglà.

De Ketelaere è l'obiettivo principale per Maldini e Massara, che negli scorsi giorni hanno avuto un primo contatto esplorativo con il Bruges: 30 milioni di euro la richiesta per il classe 2001, ma ci sono margini per limare questa cifra. Lang, invece, costa meno (22 milioni), ma il Milan, al momento, ha preso tempo per riflettere al meglio su questa possibilità. Intano il Club Brugge si è portato avanti. Ora spetta al Diavolo fare la prossima mossa.