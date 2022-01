Mercato Milan – Ufficiale: depositato in Lega il contratto di Lazetic | News

Il Milan ha depositato in Lega il contratto del nuovo attaccante Marko Lazetic: il classe 2004 è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero

Adesso è ufficiale: Marko Lazetic è un nuovo attaccante del Milan. Come si può notare sul sito ufficiale della Serie A, il contratto del nuovo giocatore rossonero è stato depositato in Lega. Lazetic, ricordiamolo, arriva dalla Stella Rossa di Belgrado con la formula del titolo definitivo per cinque milioni di euro più il 10% della futura rivendita in favore del club serbo. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>