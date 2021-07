Mercato Milan – Trequartista: Ilicic nome caldo, Ziyech il preferito / News

Le ultime sul mercato del Milan. Per il trequartista rimangono calde le piste Josip Ilicic e Hakim Ziyech. Ecco i dettagli per entrambi

Continuano i movimenti di mercato per il Milan. Dopo aver chiuso già diverse operazioni in entrata, i rossoneri devono ancora cercare il sostituto di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' rimane caldo il nome di Josip Ilicic. Paolo Maldini non ha fatto offerte all'Atalanta, che lo valuta 6 milioni di euro. Il preferito del ruolo rimane però Hakim Ziyech del Chelsea sia per duttilità che per esperienza internazionale. Il giocatore arriverebbe soltanto a fine mercato, quando potrebbe emergere un'occasione inaspettata. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime