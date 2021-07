Mercato Milan – Trequartista, Coutinho piace: ma c’è un grande ostacolo

Le ultime sul mercato del Milan. Philippe Coutinho rimane un profilo gradito alla dirigenza rossonera. C'è però un grande ostacolo

La ricerca di un trequartista rimane una delle priorità del Milan sul mercato. L'imminente ritorno di Brahim Diaz non può bastare per colmare l'addio di Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter a parametro zero. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' Philippe Coutinho è un calciatore che continua a piacere molto alla dirigenza rossonera. C'è però un ostacolo non di poco conto rappresentato dall'ingaggio del brasiliano. Attualmente l'ex Inter percepisce uno stipendio di 8,5 milioni di euro. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Ballo-Touré vice Theo, occhi su Luis Alberto