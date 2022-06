Mercato Milan – Anche Tottenham e Manchester United seguono Botman

Il calciomercato dell'Inter potrebbe, in un certo senso, influire anche su quello del Milan. Secondo quanto riferisce 'gianlucadimarzio.com', Alessandro Bastoni potrebbe essere il sacrificato in casa nerazzurro, in quanto sul difensore italiano ci sono gli occhi di Tottenham e Manchester United. Non sarà facile acquistare l'ex Atalanta, in quanto l'Inter lo venderebbe solamente dinanzi ad un'offerta ritenuta all'altezza del reale valore del giocatore.