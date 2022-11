MERCATO MILAN E TOP NEWS – CR7-Leao, domino? Piace Marcus Thuram

Marco Sportiello e Marcus Thuram nomi caldi per il calciomercato del Milan. Entrambi sono in scadenza a giugno 2023 e rappresentano due occasioni da cogliere al volo. Arriva Cristiano Ronaldo e parte Rafael Leao? C'è l'indiscrezione. Intanto Zlatan Ibrahimovic trasforma in oro tutto quello che tocca: gli ascolti di 'Striscia la Notizia' schizzano alle stelle. Nelle prossime schede le Top News di oggi!