Mercato Milan – Tonali, si vuole evitare un nuovo caso Locatelli / News

Le ultime sul mercato del Milan. Rimane ancora in bilico il riscatto di Sandro Tonali con il Brescia. Ma l'operazione si farà

Nonostante le voci su un riscatto ormai imminente, l'operazione tra il Milan e il Brescia per Sandro Tonali non è ancora arrivata alla stretta finale. La dirigenza sta provando ad ottenere uno sconto sulle cifre pattuite lo scorso anno tra diritto di riscatto e bonus. Il presidente Massimo Cellino è ben disposto a concedere tale sconto, ma ancora l'accordo manca. Secondo quanto riferito dal 'Corriere di Brescia', però, si continuerà a trattare per trovare la formula giusta. La sensazione è che i rossoneri non abbiano nessun dubbio su Tonali nonostante una stagione sottotono: l'obiettivo è quello di evitare un nuovo caso Locatelli. Ibrahimovic operato oggi al ginocchio sinistro: ecco quando tornerà in campo