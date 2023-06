Mercato Milan – Tonali, il Diavolo vorrà ottenere il massimo dalla cessione | PM

Che Sandro Tonali sia ormai sul punto di partenza è evidente a chiunque. Per far sì che il centrocampista ex Brescia possa partire per l'Inghilterra, con destinazione Newcastle, mancherebbe solamente l'accordo definitivo tra i due club. Nelle ultime ore si è parlato di una cifra che corrisponde a 75 milioni di euro più 5 di bonus, ma proprio in questi ultimi minuti noi di 'pianetamilan.it' abbiamo scoperto ulteriori dettagli in merito. Secondo quanto appreso, infatti, Sandro Tonali verrà ceduto almeno per 80 milioni di euro. Vedremo, dunque, se l'affare si concretizzerà o meno nelle prossime ore. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, passi avanti per Güler