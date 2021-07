Mercato Milan – Tonali lascia la sede rossonera: manca solo l’annuncio

Le ultime sul mercato del Milan. Sandro Tonali ha appena lasciato la sede rossonera: adesso manca soltanto l'annuncio ufficiale

Sandro Tonaliè virtualmente un giocatore del Milan. Il classe 2000, infatti, ha lasciato la sede rossonera in cui si è recato per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi anni. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. L'ormai ex Brescia prenderà dunque parte al raduno a Milanello previsto per domani. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo