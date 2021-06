Mercato Milan – Tonali e non solo: il punto sull’incontro con Bozzo | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: non solo Sandro Tonali. Nell'incontro con Beppe Bozzo c'erano alcuni agenti della SpocsGroup

Giornata intensa a Casa Milan. Come ci ha riportato il nostro inviato Stefano Bressi, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali . La novità è che con Bozzo c'erano anche alcuni agenti dell'agenzia Spocs. Tra i giocatori assistiti c'è anche Sasa Kalajdzic , attaccante austriaco dello Stoccarda. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione , Maldini e Massara hanno fatto un sondaggio per il giocatore, che nella stagione appena terminata ha segnato 16 gol e totalizzato 6 assist in Bundesliga.

Ma come stanno le cose per Sandro Tonali? Occorre un altro po' di tempo per risolvere la questione tra Milan e Brescia. Le due parti sono in contatto da diverse ore, ma, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, probabilmente si andrà oltre la scadenza per il riscatto, fissata nella giornata di domani. In ogni caso il futuro di Tonali non sembra essere in discussione: il centrocampista, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.