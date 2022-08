Mercato Milan – L’infortunio di Tonali cambia i piani: priorità al centrocampo

Con l'infortunio di Tonali il Milan dovrà ricorrere al riparo: ecco i nomi sui quali il Diavolo potrebbe virare per rinforzare il centrocampo

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan. In particolar modo, secondo il quotidiano torinese l'attenzione adesso è tutta rivolta al reparto di centrocampo, complice anche l'infortunio accusato ieri da Sandro Tonali. I rossoneri non hanno ancora trovato un sostituto di Kessie e il colpo Renato Sanches è sfumato in quanto è approdato al PSG. Dunque urge un centrocampista, come del resto si aspetta anche Stefano Pioli.

Milan, i nomi per il centrocampo

Il Milan sta monitorando diversi nomi per rinforzare il centrocampo. Tra questi ci sono Raphael Onyedika del Midtjylland e Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. Non scalda, per il momento secondo 'Tuttosport', il nome di Onana del Bordeaux, mentre ci sarebbe una pista 'italiana' che porterebbe a Tameze del Verona. Inoltre pare non sia tramontata del tutto la possibilità di vedere Frattesi al Milan, anche se la trattativa potrebbe accendersi qualora il Sassuolo abbassi le proprie richieste economiche. La squadra di Pioli, in quella zona del campo, numericamente c'è ma avrebbe bisogno di un qualcosa in più.

Capitolo difesa

Discorso più o meno simile anche per quanto riguarda la difesa. Il Milan è da diverso tempo sulle tracce di Japhet Tanganga del Tottenham e Abdou Diallo del PSG. Non avendo a disposizione troppa disponibilità economica dopo l'investimento su De Ketelaere, i rossoneri vorrebbero fare delle operazioni in prestito con diritto di riscatto, mentre gli 'Spurs' e i parigini vorrebbero inserire l'obbligo. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?