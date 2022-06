Mercato Milan – Tomori e Kalulu, si pensa ai rinnovi con adeguamento

L'edizione odierna di 'Sportmediaset' ha riportato le intenzioni del Milan per il futuro di Tomori e Kalulu. La dirigenza rossonera, sebbene non ci sia nessuna urgenza, vorrebbe premiare i due difensori dopo il grande lavoro svolto sul campo. Entrambi sono in scadenza nel 2025, con l'inglese che potrebbe passare a percepire dagli attuali 2 milioni a 3.5 milioni di euro fino al 2026. Kalulu attualmente guadagna 500mila euro a stagione, con il Milan che avrebbe intenzione di offrirne 1.5. Il Diavolo crede molto nei due giocatori, tanto da ritenerli fondamentali non solo per il presente ma anche per il futuro. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>