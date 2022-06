Mercato Milan – Tomori e Kalulu, rinnovo e adeguamento: cifre e dettagli

L'infortunio di Simon Kjaer a dicembre ha costretto inizialmente il Milan a cercare un suo sostituto sul calciomercato di gennaio. Dopo un assalto non andato a buon fine per Sven Botman i rossoneri, con una scelta impopolare, hanno deciso di puntare sui calciatori già presenti in rosa. Quello che sembrava un azzardo si è rivelata essere una strategia vincente. Sì perché Pierre Kalulu, da difensore centrale, ha eretto un muro insieme a Fikayo Tomori. Dalla 28^ alla 38^ giornata, con i due in campo, il Milan ha subìto soltanto 2 gol e ha portato a casa ben 8 clean sheet.