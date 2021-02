Mercato Milan – Thiago Silva voleva tornare, ma la società non era convinta

Mercato Milan, retroscena Thiago Silva

Dopo essersi liberato a parametro zero dal Psg, dopo 8 anni in Francia, Thiago Silva si è accasato al Chelsea. Il brasiliano, anche dopo la cessione nel 2012, non ha mai nascosto il suo amore per il Milan. Un amore che poteva riportarlo a Milano proprio nella scorsa estate. Sì perché, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, Thiago voleva fare un ritorno a Milano in stile Ibrahimovic, ma la società ha fatto altre scelte. Il progetto giovane voluto dalla proprietà non si sposava con un ritorno sicuramente affascinante, ma poco vantaggioso alle casse rossonere.

