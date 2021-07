Mercato Milan – Theo Hernandez, ritorno di fiamma Psg: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Ritorno di fiamma del Psg per Theo Hernandez: il club rossonero potrebbe dare il via alla cessione?

In una situazione di crisi economica mondiale c'è un club che appare al di fuori di tutto. Dopo gli acquisti ufficiali di Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e quello prossimo di Gianluigi Donnarumma, il Psg sembra non volersi fermare qui. Secondo quanto riferisce 'Sportitalia' i francesi starebbero pensando seriamente a Theo Hernandez . Dopo la cessione al Bayer Leverkusen di Mitchel Bakker, Leonardo è alla ricerca di un altro calciatore in quella posizione e il nome del terzino del Milan è ritornato in auge.

La nota emittente, inoltre, sottolinea come il club rossonero potrebbe addirittura dare il via libera alla cessione. Ma servirà un'offerta monstre di 80 milioni di euro per convincere Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Psg potrà davvero permettersi un esborso economico del genere? I tifosi del Milan sperano di no. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: avanti tutta per Ballo-Touré, fatta per Vlasic?