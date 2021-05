Mercato Milan – Theo Hernandez, assalto PSG: tutte le voci e il punto | PM

Il Milan proverà a rinforzarsi nel prossimo mercato, senza cedere i migliori, come Theo Hernandez. Il PSG però continua a bussare.

Stefano Bressi

Il mercato si avvicina e in casa Milan l'obiettivo è ovviamente quello di migliorare la rosa, senza cedere i giocatori più forti, come Theo Hernandez. Il prossimo anno la squadra rossonera giocherà la Champions League e vuole farlo a buon livello, non da semplice comparsa. Paolo Maldini ha detto chiaramente che questo è solo l'inizio di un progetto ambizioso, che ha come obiettivo quello di riportare il Milan ai vertici del calcio. Sicuramente, però, diventa un po' più complicato quando con insistenza altri club cercano di accaparrarsi i migliori talenti in rosa.

Dall'estero sono tantissime le voci di un assalto del Paris Saint-Germain per il terzino rossonero. Si comincia dalla Bild, giornale tedesco secondo cui Leonardo ha presentato un'offerta importate al Milan, da 50 milioni, per il francese classe 1997. Sempre secondo il giornale tedesco, il Milan ci starebbe pensando. I rossoneri sarebbero attratti dalla possibilità di fare un'importante plusvalenza e di poter finanziare il mercato. Tuttavia, continua il giornale tedesco, Theo ha un contratto fino al 2024 e il Milan non ha dato il proprio ok.

C'è poi Le Parisien, giornale francese che rilancia l'offerta del PSG sottolineando come il club della capitale francese sia intenzionato a mettere in squadra insieme Theo e Achraf Hakimi, esterno destro marocchino classe 1998 dell'Inter che (lui sì) è vicinissimo al trasferimento in Francia per 50 milioni. Sarebbe un doppio colpo sulle fasce non da poco.

Infine, se ne parla anche in Spagna, dove fichajes.com scrive di un'offerta del PSG da (soli) 40 milioni per Theo. Non solo si riferisce di un'offerta così bassa, ma addirittura gli spagnoli sono convinti che si possa abbassare ulteriormente la parte cash con l'inserimento di Julian Draxler e Layvin Kurzawa come contropartite. Con il tedesco del 1993 e il francese classe 1992 l'esborso economico sarebbe di soli 18 milioni. Difficile.

Che il PSG possa essere interessato a Theo Hernandez nel prossimo mercato è assolutamente probabile, meno lo è che il Milan lo ceda, soprattutto a queste condizioni. Infatti, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, né al Milan sono mai arrivate offerte ufficiali né eventualmente sarebbero prese in considerazione proposte di questo tipo. Per il club rossonero il terzino è incedibile, in linea con l'idea di mantenere i giocatori più forti e rinforzare ulteriormente la squadra. Per poter far vacillare il Milan servirebbe un'offerta molto più alta. Leggi la nostra intervista esclusiva a Fosseux su Maignan >>>