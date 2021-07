Mercato Milan – Terzino destro, Odriozola rimane un’opzione viva / News

Le ultime sul mercato del Milan. Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid, rimane un'opzione concreta per i rossoneri

Non solo Brahim Diaz, l'asse con il Real Madrid potrebbe portare al Milan un altro giocatore. Si tratta di Alvaro Odriozola che, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', rimane un profilo che piace per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Fatica infatti a sbloccarsi il ritorno di Diogo Dalot: il Manchester United non apre al prestito, ma vorrebbe cedere il portoghese soltanto a titolo definitivo. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge