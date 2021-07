Mercato Milan – Terzino destro, Dalot prima scelta: ecco le due alternative

Le ultime sul mercato del Milan. Diogo Dalot è la prima scelta per il ruolo di terzino destro. Più indietro ecco due alternative

Il solo Davide Calabria, fresco di rinnovo di contratto, non può bastare per il ruolo di terzino destro. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini su 'Sky Sport' Diogo Dalot rimane la prima scelta del Milan. Si attende il via libera del Manchester United al prestito. Qualora non dovesse andare bene la trattativa per il portoghese ecco le due alternative: "Dalot? Nel caso il Milan non riuscisse a prenderlo si stanno monitorando Odriozola e Aurier. I rossoneri, però, vorrebbero riprendere Dalot perché gioca sia a destra che a sinistra e negli ultimi due mesi ha fatto uno scatto importante a livello di rendimento". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud