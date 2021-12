Mercato Milan – Tentativo per anticipare Adli: no secco del Bordeaux

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri hanno tentato di anticipare l'arrivo di Yacine Adli, ma il Bordeaux ha rispedito la richiesta al mittente

Negli ultimi giorni del mercato estivo, il Milan ha chiuso l'arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux. Un colpo per il futuro dal momento che il giocatore è stato lasciato in prestito al club francese prima del suo approdo a Milanello, che avverrà nella stagione 2022/2023. Data l'imminente partenza di Franck Kessie e Ismael Bennacer in Coppa d'Africa, come riferito da 'Sport Mediaset', il Diavolo avrebbe cercato di anticipare i tempi e vestirlo di rossonero già a gennaio. Il Bordeaux, però, avrebbe rispedito al mittente questa richiesta. Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>