Mercato Milan – Tanta concorrenza per il vice Theo Hernández | News

Mercato A.C. Milan News: Theo Hernández, il vice dal Portogallo?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Theo Hernández, classe 1997, non attraversa un ottimo periodo di forma. Rispetto la scorsa stagione, il francese ex Real Madrid sta fornendo prestazioni di livello inferiore. Questo accade, probabilmente, anche perché nella rosa del Milan non esiste un vero e proprio sostituto. Pertanto, il numero 19 è costretto a giocare quasi sempre.

Ceduto in prestito Diego Laxalt al Celtic, nell’organico del Diavolo è rimasta una ‘X‘ nel ruolo di ricambio di Theo Hernández. Vero, possono giocare, all’occorrenza, a sinistra tanto Diogo Dalot (lo ha già fatto in Europa League, contro lo Sparta Praga, segnando e fornendo un assist per Rafael Leão) quanto Davide Calabria. Ma si tratta, comunque, di soluzioni di emergenza.

Nel prossimo mercato di gennaio il Milan vorrebbe acquistare un sostituto di Theo Hernández. L’idea del club di Via Aldo Rossi sarebbe quella di far uscire due terzini destri in esubero, ovvero Andrea Conti e Pierre Kalulu. Entrambi partirebbero con la formula del prestito. L’idea è quella di poter invece mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un elemento di ruolo sul versante opposto, quello sinistro.

C’è un nome che resta cerchiato in rosso sul taccuino del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara. I due dirigenti, dietro segnalazione del responsabile dell’area scout del Milan, Geoffrey Moncada, stanno seguendo con attenzione Nuno Mendes. Classe 2002, nato e cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, il ragazzo ha esordito quest’anno (12 giugno 2020) nella Prima Squadra dei ‘Leões‘ di Rúben Amorim e ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025.

Nel nuovo accordo tra Nuno Mendes e lo Sporting è spuntata una clausola di rescissione, nell’ordine dei 45 milioni di euro, che, di fatto, potrebbe scoraggiare qualsiasi pretendente al cartellino del numero 5 biancoverde. Milan in testa. In realtà, è molto difficile che lo Sporting Lisbona possa cederlo a quella cifra, soprattutto in un calcio che vive, a causa del CoVid_19, un periodo di forte recessione economica.

La società lusitana, ad ogni modo, spera in un’asta per il suo gioiello. Oltre che al Milan, che può contare sulla buona parola di Dalot e Leão, compagni di squadra di Nuno Mendes nel Portogallo Under 21, il terzino sinistro di 184 centimetri, abile ad adattarsi anche da difensore centrale, piace anche ad Arsenal, Atlético Madrid, Juventus, Liverpool e Manchester United. Il Milan è avvisato: se vorrà acquistare il vice di Theo Hernández nel calciomercato di gennaio, dovrà accelerare di brutto … CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>