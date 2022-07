Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Tanganga, presto riprenderanno i colloqui

Le ultime sul mercato del Milan. Dall'Inghilterra parlano di nuovi contatti in vista per Japhet Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham

Il calciomercato del Milan, fino a questo momento, è stato molto simile ad una corsa ad ostacoli. Prima i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara , poi la trattativa infinita per Charles De Ketelaere , hanno occupato praticamente due terzi del tempo utile in questa sessione estiva. Chiuse con successo entrambe le pratiche, adesso sarà la volta di colmare le altre lacune presenti nella rosa rossonera, a partire da quella del difensore centrale. Non c'è ancora il sostituto di Alessio Romagnoli, partito a parametro zero e accasatosi alla Lazio. Uno dei profili più quotati è quello di Japhet Tanganga .

Stando a quanto riferisce Dharmesh Sheth, giornalista di 'SkySportsUK', il Milan dovrebbe presto riprendere i colloqui con il Tottenham per il difensore classe 1999. Gli 'Spurs' vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo; intanto Tanganga starebbe spingendo per la cessione in rossonero. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>