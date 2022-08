Mercato Milan – Tanganga, concorrenza Nottingham Forest: le ultime news

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha parlato del calciomercato del Milan , soffermandosi sulla trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga . Il difensore classe 1999 è un profilo che i rossoneri stanno seguendo con attenzione da diverse settimane, ma la trattativa fatica a sbloccarsi. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, spingono per un prestito con diritto di riscatto, formula che non va a genio agli 'Spurs', che vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo.

Il quotidiano torinese riporta l'inserimento del Nottingham Forest, neopromosso in Premier League, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistarlo. Tanganga, però, preferirebbe trasferirsi in rossonero. La volontà del giocatore, in questi casi, conta molto, ma serve comunque trovare un accordo anche con il club proprietario del cartellino. Assalto del Milan all'obiettivo dell'Inter per la difesa: le ultime news di mercato