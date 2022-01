Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: in arrivo talento classe 2005

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo i media inglesi il club rossonero sarebbe vicino a Cathal Heffernan del Cork City

Novità sul calciomercato del Milan. Secondo quanto riferito dal Sun, il club rossonero sarebbe vicino a CathalHeffernan. Si tratta di un difensore centrale, classe 2005, che è attualmente in forza al Cork City ed è capitano della nazionale Under 17 irlandese. Heffernan sarebbe addirittura già a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e firmare il contratto con il Diavolo.