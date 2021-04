Mercato Milan – Svanberg e Tomiyasu, tre contropartite per il Bologna

Le ultime sul mercato del Milan. Colloqui in corso con il Bologna per Takehiro Tomiyasu e Mattias Svanberg. Ipotesi contropartite

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' il Milan sta parlando con il Bologna per due giocatori seguiti da diverso tempo: Takehiro Tomiyasu e Mattias Svanberg. Per il giapponese la società ha già fatto un tentativo lo scorso settembre, mentre per lo svedese l'interesse è meno duraturo, ma non per questo meno intenso. Entrambi costano però più di 20 milioni di euro. Per questo motivo sul tavolo della trattativa sta nascendo l'ipotesi contropartite, con tre giocatori rossoneri che potrebbero fare al caso dei rossoblù. Attenzione ai profili di Tommaso Pobega, protagonista in questa stagione con la sorpresa Spezia e Marco Brescianini, attualmente in prestito alla Virtus Entella. Non bisogna tralasciare nemmeno Jens Petter Hauge, che potrebbe trasferirsi in Emilia per giocare con più continuità. Al momento sono solo idee, chissà che non si trasformino in qualcosa di più. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.