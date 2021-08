Mercato Milan – Strasburgo-Brest: Faivre convocato, ma si rifiuta di partire

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia: Romain Faivre si sarebbe rifiutato di partire con la squadra. Milan alla finestra?

Arriva un aggiornamento importantissimo dalla Francia che riguarda Romain Faivre. Il Brest, infatti, lo ha convocato per la gara contro lo Strasburgo in programma domani alle ore 15. Secondo quanto riferisce 'Brest On Air', però, il giocatore si sarebbe rifiutato di salire sull'aereo che avrebbe dovuto portarlo in Alsazia per la gara di Ligue 1. Una notizia che conferma sempre di più come il Milan stia cercando fortemente di portarlo in rossonero. Una forte testimonianza anche della volontà del giocatore. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno