Mercato Milan – Stasera nemico, domani chissà. E intanto Pioli lo apprezza

Questa sera il Milan affronterà la Roma in campionato, ma potrebbe essere l'occasione per parlare di un calciatore tanto apprezzato da Pioli

Enrico Ianuario

Questa sera, alle 20.45, il Milan ospiterà allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' la Roma. La gara sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A e sarà una partita fondamentale per i rossoneri. Per mantenere viva la speranza di vincere lo scudetto, la squadra di Stefano Pioli dovrà necessariamente portare a casa i tre punti anche in virtù del risultato di ieri del match tra Juventus e Udinese, con la squadra di Allegri che ha vinto e ha scavalcato momentaneamente in classifica proprio il Milan.

Quella di stasera, però, potrebbe essere anche l'occasione per parlare di mercato. Tra le fila della squadra allenata da José Mourinho c'è un calciatore che piace parecchio dalle parti di via Aldo Rossi e, in particolar modo, anche a Stefano Pioli. Si tratta di un profilo giovane, forte, futuribile e con il contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore in questione è Nicolò Zaniolo, il quale è al centro dell'attenzione in quanto non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma.

"Ha sicuramente potenziale tecnico e fisico. Non lo alleno quindi non so se poteva far di più. Ha avuto infortuni che ne hanno rallentato la crescita, ma ha grande potenziale. Se gioca, ha certe caratteristiche di profondità, mentre Dybala gioca tra le linee. Sono completi. Chiunque giocherà dovremo contrastarli bene", ha detto ieri in conferenza stampa Stefano Pioli.

Zaniolo perfetto per il Milan — Nicolò Zaniolo potrebbe essere perfetto per il Milan di Pioli. Il classe '99 nasce come trequartista, ma può anche ricoprire il ruolo di esterno destro alto e persino fare la prima punta. Nel 4-2-3-1 rossonero, il numero 22 giallorosso potrebbe rendersi utile in ben tre ruoli differenti. Vedremo, dunque, se questa sera, mentre lui cercherà di trascinare la Roma alla vittoria, Maldini e Massara avranno la possibilità di parlare di Zaniolo con Tiago Pinto, direttore sportivo del club capitolino. Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.