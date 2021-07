Mercato Milan – SportMediaset: “Non c’è il rischio di perdere Kessié”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ad oggi non c'è nessuna possibilità di perdere Kessié: i tifosi del Milan possono stare sereni

Non sono passate inosservate le parole di Franck Kessié in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrocampista del Milan, infatti, ha spento tutte le voci di mercato che ruotavano intorno alla sua figura, proclamandosi 'presidente a vita' e voglioso di rinnovare subito il suo contratto con i rossoneri. Secondo Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ad oggi il Diavolo non rischia di perdere l'ivoriano. Nelle prossime settimane Kessié firmerà un prolungamento di due anni, per poi rivedere in futuro l'offerta di un nuovo contratto con il giusto adeguamento economico. Leggi qui l'intervista di Kessié sul rinnovo di contratto con il Milan >>>