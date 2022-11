Mercato Milan – Sportiello, presto i colloqui per l’arrivo a zero a giugno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', nel parlare del ritorno in campo di Mike Maignan, ha fatto il punto su Marco Sportiello, obiettivo di calciomercato del Milan. Con Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante in scadenza a giugno 2023, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e hanno individuato nel portiere dell'Atalanta il rinforzo ideale. Il 30enne di Desio accetterebbe di buon grado di passare in rossonero per giocare la Champions ed essere il secondo di Maignan. Nelle prossime settimane il Milan lavorerà con gli agenti di Sportiello per assicurarselo a parametro zero a giugno. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan