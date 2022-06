Mercato Milan – Speranza Renato Sanches, l’alternativa è Douglas Luiz

Il primo nome sulla lista del Milan per sostituire Kessié è sempre quello di Renato Sanches, sui cui però c'è il forte pressing del PSG. L'alternativa al portoghese è Douglas Luiz dell'Aston Villa. A riferirlo è il quotidiano 'La Repubblica'. Non sarà facile arrivare al calciatore del Lille, visto che la presenza di Luis Campos al PSG e il sempre più probabile arrivo di Galtier in panchina potrebbero convincerlo a rimanere in Francia. Il piano B, come detto, si chiama Douglas Luiz. Contratto in scadenza nel 2023, ma l'Aston Villa chiede comunque 30 milioni di euro. Sfruttando il solo anno rimasto con la società inglese, si potrebbe arrivare ad ottenere un sostanzioso sconto.